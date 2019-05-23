В Хакасии ищут мужчину, который пытался задушить девочку на веранде детсада

В Хакасии ищут мужчину, который пытался совершить убийство ребенка на территории детского сада.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, инцидент произошел 22 мая в городе Черногорск в детсаду, расположенном по проспекту Космонавтов.

Подозреваемый схватил незнакомую семилетнюю девочку, привел ее на веранду и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения. Довести свой замысел до конца мужчине не удалось, уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. "покушение на убийство малолетнего".

Ранее пропавшая в Магадане 4-летняя девочка была найдена мертвой.

Ребенок пропал 12 мая. Более двух суток девочку искали полицейские и волонтеры, однако выяснилось, что ребенок погиб.

Следователи по факту исчезновения ребенка завели уголовное дело по статье "Убийство".