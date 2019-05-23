19 Сентября 2020
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Общество В России
Жанна Фриске (2012) | Фото:instagram.com iamgeegun/Дни.Ru

Шестилетний сын Жанны Фриске выплатил "Русфонду" часть долгов

Стало известно, кто и из каких средств заплатил "Русфонду" часть долга, который по решению суда должны выплатить родственники Жанны Фриске благотворительной организации.

Напомним, долг составляет 21,6 млн руб., выплаченная сумма – 7,98 млн руб. "Русфонд" сообщил, что эту сумму внесли родственники певицы, выручены деньги были от продажи ее наследства. Но семья Жанны заявила, что денег не переводила. Тогда "подозрения" пали на гражданского мужа Фриске – телеведущего Дмитрия Шепелева, он также является отцом их общего ребенка – шестилетнего сына Платона.

Как пишет "Комсомольская правда", была продана доля во владении участком земли и особняком в Истринском районе Подмосковья. Эта доля принадлежала Платону. Дом после смерти артистки достался в равных долях ее сыну, отцу и матери. Так вот, долю мальчика и продали, чтобы вернуть долг "Русфонду".

Акцию помощи Жанне Фриске, у которой в 2014 году диагностировали неоперабельную опухоль мозга, организовал телеведущий Андрей Малахов. По просьбе Первого канала "Русфонд" предоставил для сбора пожертвований банковский счет. Поклонники певицы и просто неравнодушные граждане перечислили на него более 69 млн руб. Их них 11,6 фонд перевел на оплату больничных счетов Жанны, еще 32,6 млн пошли по желанию певицы на лечение девяти онкобольных детей – подопечных "Русфонда".

Остаток средств – 25 млн руб. – фонд перечислил на личный счет певицы по договору с ней. По этому документу, она должна была вернуть неистраченное. При жизни артистки фонду поступил отчет о тратах 3,3 млн из этой суммы. Остальное – 216 млн руб. – после смерти Фриске ее родственники отказались вернуть. В 2017 году фонд обратился в суд. Тот встал на сторону благотворительной организации.

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Шестилетний сын Жанны Фриске выплатил "Русфонду" часть долгов

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Теги: жанна фриске, сын платон, русфонд, долг, дмитрий шепелев, родственники фриске



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