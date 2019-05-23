19 Сентября 2020
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Молодежный резерв Прикамья, Пермский край (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Желание принять участие в конкурсе "Молодежный резерв Прикамья" изъявили 1000 человек

Желание стать участниками конкурса "Молодежный резерв Прикамья" изъявили 1000 человек, среди них четыре - полуфиналисты конкурса "Лидеры России", среди них четверо - полуфиналисты конкурса "Лидеры России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам руководителя проекта, победителя всероссийского конкурса "Лидеры России" Анны Козицыной, сейчас участникам предстоит пройти два этапа конкурса - очный и заочный. Результаты первого этапа станут известны до 10 июня 2019 г., второго - до 27 июня.

Победители конкурса будут объявлены до 10 августа 2019 г. Они войдут в молодежный резерв Прикамья и смогут стать участниками годовой программы развития, включающей в себя комплексную оценку личностных и управленческих компетенций бесплатное обучение на базе Малой академии государственного управления, тренинги и семинары.

Наставниками победителей кадрового конкурса будут руководители органов власти края.

Отметим, что в прошлом году около 20 победителей получили работу в органах власти, в том числе на руководящих должностях.

Добавим, что ранее губернатор Пермского края Максим Решетников называл вовлечение молодежи во все проекты, которые реализуются в регионе одной из ключевых задач краевых властей. Губернатор подчеркивал, что важно, чтобы молодые люди чувствовали себя частью этих процессов и понимали, что это "сделано вместе с ними и для них".

В том числе для того, чтобы талантливая молодежь могла применить свои знания и умения в родном регионе реализуется конкурс "Молодежный резерв Прикамья".

Напомним, участниками прошлогоднего конкурса стали 1053 человека. Он прошел в два этапа. Интеллектуальный тест прошли 228 человек, 120 вышли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев и вошли в молодежный резерв Прикамья, который открывает возможности по обучению, личностному и профессиональному развитию, участию в различных мероприятиях, проектах, программе наставничества, а также содействует трудоустройству молодых специалистов и управленцев. В настоящий момент трудоустроились уже более 15 резервистов, в том числе и на руководящие позиции.

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Желание принять участие в конкурсе "Молодежный резерв Прикамья" изъявили 1000 человек

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Теги: молодежный резерв прикамья, конкурс



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