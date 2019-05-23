Александр Гусев на открытии завода в индустриальном парке "Масловский": Хороший пример того, каким должно быть современное предприятие

Накануне в индустриальном парке "Масловский" торжественно открыли завод ООО "Европак", передает корреспондент Накануне.RU. В торжествах принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев. Также в церемонии участвовали заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, председатель совета директоров «Архангельский ЦБК» Хайнц Циннер, сотрудники ООО «ЕВРОПАК».

Почетные гости нажали символическую кнопку, дав старт работе объекта. Затем Александр Гусев, Алексей Беспрозванных и Хайнц Циннер осмотрели новое высокотехнологичное предприятие, основой вид деятельности которого - производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары мощностью 188 млн кв. метров в год.

Производство имеет высшую степень автоматизации на каждом этапе производственного цикла. Транспортные системы, комплексы упаковочной системы с автоматизированной подачей поддонов, представлены ведущими компаниями Италии, Германии, Кореи. Внедрена система MES OMP , позволяющая автоматизировать процесс планирования и распределения заказов на производственных мощностях. Планируемая численность персонала на заводе – порядка 300 человек, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Алексей Беспрозванных высоко оценил работу, проводимую в Воронежской области по привлечению инвестиций в промышленный сектор: "За время существования индустриального парка «Масловский» сюда привлечено 17 резидентов и около 20 млрд инвестиций. Объем вложений предприятия, которое мы открыли сегодня, составляет порядка 4 млрд рублей, а в планах – и в дальнейшем рассматривать Воронежскую область в качестве площадки для размещения своих инвестиций. Безусловно, потенциал здесь очень большой, потому что Воронежская область обладает тремя ключевыми факторами: первое – это команда, которая здесь работает, профессиональная команда, ей инвесторы доверяют. Второе – существование разных форм инвестиционных площадок, и очень важно, что появилась новая экономическая зона, которая будет привлекать инвесторов. Третье – очень хороший кадровый потенциал".

Александр Гусев, в свою очередь, обратил внимание на высокие производственные показатели завода ООО «ЕВРОПАК». "Выработка на одного человека на предприятии будет составлять 18 млн рублей в год. Безусловно, это хороший пример того, каким должно быть современное предприятие. Привлекая инвесторов, мы конечно нацеливаемся на то, чтобы предприятия всегда строились с наибольшим количеством высокопроизводительных рабочих мест. Эту задачу ставит нам президент, и в майскомуказе это отражено, и просто логика жизни диктует, что современное предприятие должно быть малочисленным по персоналу, но высокопроизводительным. Поэтому нам их нужно много, с тем, чтобы занятость в Воронежской области была полной", - сказал губернатор.

В этот же день состоялась личная встреча Александра Гусева и Алексея Беспрозванных. Они обсудили текущие вопросы региональной промышленной политики, а также стратегические планы по развитию отрасли в регионе.

Было отмечено, что сегодня благодаря созданию комфортных условий, по инвестиционной активности наша область по-прежнему остается в числе лидеров. По масштабам инвестиций регион входит в число первых 15-ти субъектов Российской Федерации и занимает 3-е место среди регионов ЦФО. Ключевое направление в сфере инвестиций на сегодняшний день – привлечение резидентов в Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Центр».