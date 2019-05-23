В Нижних Таволгах пройдет большой симпозиум, который соберет лучших мастеров народных промыслов

Ремесленники на два месяца оккупируют село Нижние Таволги в Свердловской области, которое вместе в Верхними Таволгами считается одним из центров народного промысла, производства керамики. С 1 августа по 1 октября там соберутся мастера народных художественных промыслов и ремесел на Первый Уральский творческий симпозиум.

Основные мероприятия пройдут на площадке известной уральской гончарной мастерской Светланы и Сергея Масликовых. Напомним, помещения мастерской некоторое время назад пострадали при пожаре, однако сегодня при поддержке областных властей и жителей Свердловской области активно восстанавливаются.

"У нас будут проходить мастер-классы, экскурсии. Этот проект поможет нам в восстановлении, а также будет способствовать продвижению уральских промыслов", – отмечает Светлана Масликова.

Пригласить к участию в симпозиуме планируется Анну Куприянову из Звенигорода и Василия Жуйкова – мастера из Удмуртии, живущего в Москве. В числе заявленных дизайн-интенсивов: арт- и арх-инсталляции в общественной среде, домовая резьба Урала, архитектурные керамические изразцы, гончарное дело, ангобная таволожская традиционная роспись и другие.

Организатор симпозиума – некоммерческая организация "Уральская палата ремесел" – стала получателем субсидии Минкульта РФ в размере почти 2,9 миллиона рублей. На эти средства будет реализован этот масштабный творческий проект, который соберет именитых мастеров из разных регионов страны.

"Екатеринбург сегодня достаточно избалован культурными и творческими событиями. Мы хотим привлечь интерес к глубинке. Симпозиум будет проходить в формате дизайн-интенсивов, которые проведут настоящие звезды, мастера, которые прославились тем, что смогли сохранить культурное наследие, органично вписать его в современную жизнь и сделать востребованным. Гости и участники увидят, как можно сочетать старинные технологии и современные тренды, все это необходимо для сохранения идентичности России", – рассказала руководитель Уральской палаты ремесел Ольга Фролова.

