В Перми прокуратура и омбудсмен проверят законность "гендерной дискриминации" при приёме в гимназию №4

Прокуратура и детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова изучат информацию о том, что в первый класс пермской гимназии №4 мальчикам поступить проще, нежели девочкам, - для них проходной балл ниже, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация о том, что проходной балл в первый класс гимназии для девочек – 69,1, а для мальчиков – 65,7, появилась в СМИ. Денисова отметила, что ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора. По информации о гендерной дискриминации при приеме детей в первый класс в гимназию направлены запросы в департамент образования мэрии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Проверку ситуации начали и в краевой прокуратуре. В пресс-службе надзорного ведомства Накануне.RU сообщили, что его сотрудники запросят документы, которые регулируют приём первоклассников в гимназию, также "на ковёр" вызовут руководство образовательного учреждения.

Напомним, ранее это учебное заведение "прославилось" тем, что не пустило на уроки ученицу с розовыми волосами.