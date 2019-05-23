Дочка Пескова переживает, что туристы не едут в Чечню из-за стереотипов

21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова назвала Чечню "необходимым для посещения регионом для туристов со всего мира". Девушка не уточняет, идет ли речь о будущем или туристам пора наведаться в кавказскую республику уже сейчас. В любом случае, в комментариях ее поста в Instagram желающих поехать в это место не очень много.

"На мой взгляд, Чеченская Республика - просто необходимый для посещения регион РФ, как для россиян, так и для туристов со всего мира. До сих пор этот регион остаётся одним из самых противоречивых и загадочных для большинства жителей планеты. Очень жаль, что в наше время существует так много стереотипов, останавливающих людей поехать в это невероятной красоты место с невероятной историей, препятствующих развитию туризма в ЧР", - пишет Пескова (и зачем-то дублирует текст на английском – видимо, в расчете на иностранных туристов, подписанных на ее блог).

В комментариях Лизе отвечают: "Я была в чечне месяц назад, дети на площадке подошли к нам и спросили вы русские? Зачем вы здесь ? а вообще да, фото получаются красивые. должно пройти время , чтобы туризм развился и мы были гостями города и республики , а не "что тут забыли?". Или такое: "Увидеть Грозный и умереть. 20 лет назад эта фраза была бы кстати", "Да, но без рюкзака, иначе вас каждые 200 метров будут досматривать". Кто-то высказывается и так: "Такое ощущение Вы в поиске опасных приключений))) лучше отдых в Турции на худой конец...", "Не, ну если там погулять денек, а потом обратно в ЕС, то да. Но чаще этот регион известен совсем другими вещами".