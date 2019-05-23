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Экономика
центральный банк цб (2016) | Фото: forum.bits.media

Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки до конца 2019 года

Профессиональные прогнозисты ждут снижения ключевой ставки Центрального банка, передает корреспондент Накануне.RU. Уверенность в таком сценарии возросла, следует из итогов опроса, проведенного Институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ.

Если раньше усредненный консенсус-прогноз предполагал снижение ставки на половину обычного для Банка России шага снижения, то теперь – примерно на полтора.

В 2020 и 2021 гг. прогнозисты ожидают более существенного - на два шага по 0,25 процентных пункта - снижения ключевой ставки, говорится в новом выпуске бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе". В результате реальная процентная ставка может снизиться примерно на 2–2,5%.

"Сработают ли обычные рыночные механизмы в российских реалиях и будет ли снижение ставки в достаточной мере стимулировать инвестиции и экономический рост, сказать трудно, поскольку для экономики России необычно большое значение имеют всякого рода нерыночные факторы, начиная от низкого качества институтов и заканчивая антироссийскими санкциями", - отмечают прогнозисты.

Напомним, регулятор отказался от снижения ключевой ставки в апреле, она осталась на уровне 7,75% годовых. Аналитики предположили, что Банк России снизит ставку на заседании в июне.

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Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки до конца 2019 года

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Теги: ключевая ставка, экономика, Центральный банк, Центр развития, ВШЭ



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