19 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
тобольская тэц фортум (2016) | Фото: wikipedia.org

Апелляционный суд признал законным решение УФАС по закупке для Тюменской ТЭЦ-2

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения УФАС, установившего ограничение количества участников закупки ПАО "Фортум", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Нарушения были выявлены при проведении открытого запроса предложений на выполнение работ для Тюменской ТЭЦ-2 с начальной ценой контракта 43,7 млн руб.

В ведомство поступила жалоба от ООО "Спецмонтаж". В компании считают, что "Фортум" неправомерно отклонил их заявку. Заказчик одним из критериев по отбору заявок установил отсутствие неурегулированных претензий общества и/или его аффилированных лиц к участнику. Это, по мнению заявителя, позволяет компании устранять новых или же потенциальных участников закупок. Так, заявка "Спецмонтаж" была отклонена по причине наличия неурегулированной претензии.

В результате УФАС признало такие действия ПАО "Фортум" противоречащими принципам, закрепленным в пп. 2 и 4 ч.1 ст.3 Закона о закупках. Компания будет привлечена к административной ответственности.

Добавим, что ранее Арбитражный суд Челябинской области отменил решение антимонопольного органа.

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Апелляционный суд признал законным решение УФАС по закупке для Тюменской ТЭЦ-2

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Теги: УФАС, Фортум, суд, закупка,



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