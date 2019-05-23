Куйвашев поблагодарил "Урал" за борьбу в финале Кубка России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал выступление "Урала" в Кубке России по футболу. Глава региона поблагодарил игроков за борьбу, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в решающем матче, который прошел в среду в Самаре, уральская команда уступила московскому "Локомотиву" со счетом 0:1. Во втором тайме екатеринбургский клуб имел шансы отыграться, но забить команда Дмитрия Парфенова так и не смогла.

Евгений Куйвашев, который также смотрел игру, отметил, что команда очень старалась, дошла до финала, но выигрывает сильнейший.

"Спасибо игрокам, болельщикам, спонсорам нашего клуба. Впереди еще много сезонов. Вперед, "Урал"!", - написал глава региона в своем Instagram, приложив фото с матча.

В самом клубе уже ответили губернатору.

"Спасибо за поддержку, Евгений Владимирович", - говорится в комментарии официального аккаунта "Урала" в соцсети.

Отметим, что в Свердловской области работа по воспитанию подрастающих поколений футболистов ведется комплексно. В Екатеринбурге, в соответствии с поручением Евгения Куйвашева, формирован Детский футбольный центр на базе "Уральской футбольной академии" и тренировочной площадки стадиона "Уралмаш". Это региональный центр по типу школы-интерната для подростков-футболистов для подготовки спортивного резерва футбольных клубов Свердловской области. В перспективе для центра построят общежитие с двухместными номерами, медпунктом, лечебно-восстановительным центром, рассчитанное на 150 человек.