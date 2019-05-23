19 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Министр социального развития Пермского края Павел Фокин (2019) | Фото: Заксобрание Пермского края

Продолжительность жизни мужчин в Прикамье составила 67 лет

Депутаты заксобрания Пермского края в рамках часа депутатов заслушали доклад министра социально-экономического развития края Павла Фокина о демографической политике в отношении трудоспособного населения региона, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам министра, демографическая ситуация в Пермском крае соответствует общероссийским тенденциям. Наблюдается ежегодное снижение численности населения и рождаемости. Вместе с тем, в регионе наблюдается снижение смертности.

"В 2017 г., по сравнению с 2008 г., более чем на 15% снизился показатель общей смертности населения. Продолжительность жизни начиная с 2008 г. выросла более чем на пять лет - это как раз период реализации национальных проектов. В 2017 г. продолжительность жизни мужчин достигла 67,5 лет, женщин - 77,6 лет. В 2017 г. суммарный коэффициент рождаемости составил 1,6 промилле, что на 0,1 промилле меньше, чем в 2016 г. Начиная с 2016 г. рост рождаемости прекратился. Темпы снижения смертности оказались недостаточными для обеспечения естественного прироста населения. Отмечена естественная убыль населения. Естественный прирост населения фиксировался впервые после 1991 г., начиная с 2013 г., в течение трех лет подряд", - сообщил министр.

При этом Пермский край относится к числу российских субъектов с достаточно высоким уровнем рождаемости и удерживает по этим показателям первые-вторые места среди регионов Приволжского федерального округа.

Наибольшее снижение зафиксировано по первым рождением из-за снижения числа женщин в возрасте 20-39 лет. Поэтому в регионе действует выплата за рождение первенца. Напомним, размер пособия составляет 60 тыс. руб. На нее могут рассчитывать женщины от 19 до 24 лет, родившие первенца с января 2017 г. при достижении ребенком возраста полутора лет.

Депутат заксобрания Александр Григоренко поинтересовался, насколько эффективны принятые меры поддержки.

"Федерация нас поддержала и ввела повсеместно такую выплату. Все тренды связаны с тем, что необходимо поддерживать первое рождение, чтобы у нас появились и вторые, и третьи. Более 1000 за прошлый год получили такую выплату. Но общий объем рождения падает", - сообщил Павел Фокин, добавив, что без поддержки за первые роды, общий объем рождения "мог падать и круче".

"Наша задача, в первую очередь, стабилизировать ситуацию", - заявил министр.

По показателю смертности Пермский край находится на шестом месте среди регионов Приволжского федерального округа и на 49 – среди субъектов РФ.

Депутат заксобрания Владимир Корсун, комментируя доклад, отметил, что продолжительность жизни мужчин в Пермском крае его не радует.

"Как говорил президент - вышел на пенсию и сыграл в ящик. Недавно в прессе прошла информация, что с 2028 г. в правительстве рассматривается вопрос об очередном повышении пенсионного возраста. Вам что-то об этом известно?" - поинтересовался депутат.

"67 лет - продолжительность здоровой жизни. Именно здоровой. А к 2024 г. по показателям продолжительность жизни должна составить 77,5 лет. Это разные вещи. Информации по пенсионной реформе у меня нет", - заявил министр.

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Продолжительность жизни мужчин в Прикамье составила 67 лет

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Теги: пенсионный возраст, пенсионная реформа, демографическая ситуация, продолжительность жизни



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