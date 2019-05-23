Депутаты Ямала могут смягчить условия получения "детьми войны" социальных выплат

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний (2016) | Фото: zsyanao.ru

Депутаты Ямала могут смягчить условия получения "детьми войны" социальных выплат

Депутаты заксобрания Ямала изменили закон "О мерах соцподдержки отдельных категорий граждан", касающийся "детей войны", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно поправкам, на выплаты могут рассчитывать те, кому в момент окончания Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет. Важным условием тут является стаж работы на Ямале: он должен быть не менее 15 лет (для инвалидов – не менее 10 лет). Им будут платить 1 тыс. руб. ежемесячно и 500 руб. ко Дню Победы. Из бюджета на это потребуется 3,7 млн руб. Они вступают в силу 1 января 2020 г.

Перед началом заседания парламента депутат Валерий Степанченко предложил не принимать закон в окончательной редакции, а также вместо стажа работы на Ямале учитывать годы, которые "ребёнок войны" прожил в арктическом регионе. Предложение отклонили.

Во время рассмотрения вопроса Степанченко отметил, что фракция не будет поддерживать изменения. Депутат Иван Вершинин предложил принять поправки в первом чтении, потом доработать закон и окончательно утвердить новую редакцию позже. Спикер парламента Сергей Ямкин предложил создать рабочую группу и обсудить новшества позже. В итоге изменения приняты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Ямала могут смягчить условия получения "детьми войны" социальных выплат

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дети войны, заксобрание Ямала, депутаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети