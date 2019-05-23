Депутаты Ямала могут смягчить условия получения "детьми войны" социальных выплат

Депутаты заксобрания Ямала изменили закон "О мерах соцподдержки отдельных категорий граждан", касающийся "детей войны", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно поправкам, на выплаты могут рассчитывать те, кому в момент окончания Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет. Важным условием тут является стаж работы на Ямале: он должен быть не менее 15 лет (для инвалидов – не менее 10 лет). Им будут платить 1 тыс. руб. ежемесячно и 500 руб. ко Дню Победы. Из бюджета на это потребуется 3,7 млн руб. Они вступают в силу 1 января 2020 г.

Перед началом заседания парламента депутат Валерий Степанченко предложил не принимать закон в окончательной редакции, а также вместо стажа работы на Ямале учитывать годы, которые "ребёнок войны" прожил в арктическом регионе. Предложение отклонили.

Во время рассмотрения вопроса Степанченко отметил, что фракция не будет поддерживать изменения. Депутат Иван Вершинин предложил принять поправки в первом чтении, потом доработать закон и окончательно утвердить новую редакцию позже. Спикер парламента Сергей Ямкин предложил создать рабочую группу и обсудить новшества позже. В итоге изменения приняты.