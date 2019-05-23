19 Сентября 2020
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Общество В России
овощи, картофель, капуста, морковь, лук, чеснок, огурец (2015) | Фото: Накануне.RU

В России за год почти вдвое выросла доля овощей с нитратами

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году.

Так, в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году - 4%, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Нитраты – соли азотной кислоты (NO3), содержащиеся в почве и впитываемые оттуда растениями. В небольших дозах они присутствуют во всех живых организмах.

В организм человека они попадают с водой или пищей, могут превращаться в нем в вещества с канцерогенной активностью, со временем провоцирующие онкологические заболевания.

При этом проблема заключается не в наличии нитратов, а в их количестве и концентрации. Для человека по данным ВОЗ предельно допустимая суточная доза нитратов составляет 3,7 мг на 1 кг массы тела. Если она превышена, может произойти отравление.

Напомним, несколько лет назад депутаты ЗакСО и общественники устроили проверку екатеринбургских магазинов. По итогам рейда, согласно результата экспресс-теста, сделанного на месте, оказалось, что 100%(!) продукции отравлено нитратами. В частности, речь шла об арбузах и дынях. Результаты были направлены в Роспотребнадзор.

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В России за год почти вдвое выросла доля овощей с нитратами

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Теги: овощи, нитраты



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