19 Сентября 2020
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Общество В России
Анастасия Волочкова (2019) | Фото:ТВЦ

Из-за проблем с финансами Волочковой пришлось отказаться от аренды офиса

Похоже, финансовые дела Анастасии Волочковой (43) идут не лучшим образом. Раньше у танцовщицы был офис на Тверской в Москве, а теперь ей пришлось оборудовать место для работы своих сотрудников прямо в загородном особняке. Судя по всему, офис теперь заседает в бывшей детской, где когда-то жила дочь Волочковой Ариадна.

Бывшая артистка Большого театра не раз хвасталась своим офисом в центре столицы: причудливые мохнатые диваны, на стенах – портреты Анастасии. А теперь в комнате, где сидит директор Волочковой, за перегородкой стоит детская кровать. Танцовщица забралась в нее и написала такой пост для Instagram: "В своем теперь уже домашнем офисе я чувствую себя очень уютно! На этой кроватке когда-то спала Аришка.. А теперь здесь есть место отдыха моим ножкам, пока директор Сергей Герасименко работает за компьютером", К слову, Ариадна теперь живет со своим отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, на которого Волочкова недавно собиралась подать заявление в прокуратуру.

В новом "квартирном офисе" Анастасия уже готовит премьеру какого-то спектакля с режиссером Николаем Челноковым. Впрочем, с Никитой Джигурдой она тоже репетировала какой-то спектакль, а теперь они почти не общаются и Джигурда репетирует уже с Алексеем Паниным.

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Вероятно, перевезти офис домой Волочкову заставила нужда. Сама она не готова платить за аренду помещения в центре Москвы, раньше это делал за нее Вдовин. Но недавно звезда обвинила бывшего сожителя в мошенничестве, видимо, это испортило их отношения. В апреле этого года Анастасия жаловалась "Комсомолке": "У меня офис на Тверской, команда. В общей сложности я трачу миллион рублей в месяц. А теперь Вдовин посчитал, что вообще не должен помогать своему ребенку и его матери. Последнее, что он мне сказал: "Я с вами не живу, ты мне не жена. Знаешь, как мужчины с женщинами расстаются? Они их выбрасывают на помойку и забывают!". Скрепя сердце я написала заявление в прокуратуру на этого альфонса. Ведь он считал себя героем, потому что оплачивал "коммуналку" моих квартир, в которых жил. А основной долг возвращать не собирается. Прокуратура - моя единственная надежда вернуть деньги. И знаете, чем Вдовин ответил? Он лишил меня всего - перестал оплачивать "коммуналку", платить по счетам, выгнал меня и мою команду из офиса на Тверской. Даже роутер забрал!".

О заработках Волочковой ничего не известно. В передаче "Осторожно, Собчак!" Ксения пыталась выяснить источники доходов Волочковой, но та отказалась говорить на эту тему.

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Из-за проблем с финансами Волочковой пришлось отказаться от аренды офиса

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Теги: анастасия волочкова, офис, финансы, игорь вдовин



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