В Курганской области отменен режим чрезвычайной ситуации

В Курганской области с 22 мая отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Как ранее сообщало Накануне.RU, режим ЧС ввели 4 мая из-за ситуации с пожарами в регионе. Напомним, 4 и 5 мая, а также в последующие дни на территории Курганской области возникло множество очагов природных пожаров. Ситуация усугубилась сильным ветром и возгорания перекинулись на населённые пункты. Вскоре спасателям удалось стабилизировать пожароопасную ситуацию.

"Такое постановление принято в связи с ликвидацией крупных лесных пожаров на территории региона", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.