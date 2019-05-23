19 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Курганской области отменен режим чрезвычайной ситуации

В Курганской области с 22 мая отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Как ранее сообщало Накануне.RU, режим ЧС ввели 4 мая из-за ситуации с пожарами в регионе. Напомним, 4 и 5 мая, а также в последующие дни на территории Курганской области возникло множество очагов природных пожаров. Ситуация усугубилась сильным ветром и возгорания перекинулись на населённые пункты. Вскоре спасателям удалось стабилизировать пожароопасную ситуацию.

"Такое постановление принято в связи с ликвидацией крупных лесных пожаров на территории региона", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

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В Курганской области отменен режим чрезвычайной ситуации

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Теги: режим, ЧС, леса, Курган, Зауралье, пожары



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