19 Сентября 2020
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Александр Овечкин, сборная России по хоккею, ЧМ-2019 (2019) | Фото: twitter.com/russiahockey

Главный тренер сборной США о российских хоккеистах: "Суперталантливая команда с убийственной атакой"

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл рассказал о предстоящем матче против России в четвертьфинале чемпионата мира.
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Напомним, команды встретятся сегодня вечером.

Как признался Блэшилл, он хорошо знает сборную России, поскольку там есть много игроков из НХЛ.

"Это суперталантливая команда с убийственной атакой. У них самое сильное нападение на турнире, у них пока хорошо получается, они играют на высоком уровне. Мы же еще не показывали свою лучшую игру и должны побыстрее найти ее, чтобы был шанс выиграть", - цитирует американского специалиста издание "Чемпионат".

Нынешний ЧМ проходит в Братиславе и Кошице. Финальный матч турнира состоится 26 мая.

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Главный тренер сборной США о российских хоккеистах: "Суперталантливая команда с убийственной атакой"

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Теги: Россия, США, хоккей, чемпионат мира, тренер



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