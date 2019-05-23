Главный тренер сборной США о российских хоккеистах: "Суперталантливая команда с убийственной атакой"

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл рассказал о предстоящем матче против России в четвертьфинале чемпионата мира.

Напомним, команды встретятся сегодня вечером.

Как признался Блэшилл, он хорошо знает сборную России, поскольку там есть много игроков из НХЛ.

"Это суперталантливая команда с убийственной атакой. У них самое сильное нападение на турнире, у них пока хорошо получается, они играют на высоком уровне. Мы же еще не показывали свою лучшую игру и должны побыстрее найти ее, чтобы был шанс выиграть", - цитирует американского специалиста издание "Чемпионат".

Нынешний ЧМ проходит в Братиславе и Кошице. Финальный матч турнира состоится 26 мая.