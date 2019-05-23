В FIFA отказались расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

На Чемпионате мира 2022 года сыграют 32 сборные, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Организаторы турнира в Катаре ранее рассматривали возможность расширения формата первенства планеты до 48 команд.

FIFA World Cup Qatar 2022™ to be played with 32 teams

https://t.co/zSPDenmm2k — FIFA Media (@fifamedia) 22 мая 2019 г.

В связи с тем, что подготовка к ЧМ сейчас находится на продвинутой стадии, для оценки возможности проведения турнира с 48 командами понадобится больше времени. Поэтому в организации решили отказаться от расширения, так как крайним сроком для принятия данного вопроса был июнь 2019 года, пишет издание "Спорт-экспресс".

Отмечается, что начиная с ЧМ-2026 в турнире будут участвовать 48 сборных.