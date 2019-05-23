19 Сентября 2020
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кубок мира по футболу (2018) | Фото: Накануне.RU

В FIFA отказались расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

На Чемпионате мира 2022 года сыграют 32 сборные, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (FIFA).

Организаторы турнира в Катаре ранее рассматривали возможность расширения формата первенства планеты до 48 команд.

В связи с тем, что подготовка к ЧМ сейчас находится на продвинутой стадии, для оценки возможности проведения турнира с 48 командами понадобится больше времени. Поэтому в организации решили отказаться от расширения, так как крайним сроком для принятия данного вопроса был июнь 2019 года, пишет издание "Спорт-экспресс".

Отмечается, что начиная с ЧМ-2026 в турнире будут участвовать 48 сборных.

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В FIFA отказались расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

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Теги: FIFA, ЧМ-2022, команды, участники, сборные



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