Вылет SSJ-100 "Ямала" из Москвы в Тюмень задержан на 12 часов: включился датчик неисправности тормозов

"Сухой суперджет-100" (SSJ-100) авиакомпании "Ямал", который должен был прилететь в Тюмень из Москвы, задерживается на 12 часов. Причиной может быть сработавший датчик неисправности тормозов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", совмещённый с S7 рейс "Ямала" должен был закончиться в 1.45 23 мая, однако самолёт совершит посадку только в 14.00. Добавим, по данным онлайн-табло "Домодедово", пассажиры отправятся в Тюмень в 9.30 по московскому времени, а борт заменён с "Сухого" на "Airbus А320".

По некоторым данным, причиной задержки и смены самолёта могла стать сработавшие датчики неисправности тормозов SSJ-100.