19 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье отменили неэффективные льготы

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании внесли изменения в закон о налогообложении и отменили неэффективные налоговые льготы, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед депутатами выступил министр инвестиций Прикамья Максим Колесников. Он напомнил парламентариям, что между правительством края и Министерством финансов РФ заключено соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Пермского края, в том числе, с целью получения дотаций из федерального бюджета. И одним из условий этого соглашения является исключение неэффективных льгот.

Правительство Пермского края в соответствии с требованиями Минфина РФ проводит оценку эффективности предоставляемых налоговых льгот. В 2018 г. по результатам проверки ряд льгот в Пермском крае были признаны неэффективными.

"Льгота в отношении объектов жилищного фонда пайщиков была признана неэффективной, в связи с отсутствием пользователей такой льготы. Кроме того, льгота в отношении имущества авиационной инфраструктуры, установление которой не обеспечило поставленной цели по развитию малой авиации, также была признана неэффективной", - сообщил министр.

Депутат заксобрания Владимир Корсун попросил министра рассказать подробней о льготе малой авиации и уточнил, сколько она составляла в денежном эквиваленте. Максим Колесников пояснил, что у этой льготы был только один пользователь - компания "Геликс", которая в настоящий момент находится в состоянии банкротства.

"Речь шла о взлетно-посадочной площадке в Пермском районе", - пояснил он.

Депутаты единогласно поддержали инициативу об отмене неэффективных льгот.

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В Прикамье отменили неэффективные льготы

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Теги: неэффективные льготы, налоги, Максим Колесников



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