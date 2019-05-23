В НАТО потребовали от России вывести войска из Крыма

Североатлантический альянс призывает Москву вывести войска из Крыма. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич.

Глава комитета подчеркнул, что НАТО "не признает и не будет признавать" присоединение полуострова к России. Он напомнил, что в НАТО считают это "незаконной и нелегитимной аннексией", сообщает Regnum.

В марте Североатлантический совет НАТО призвал Россию отдать Украине Крым. В альянсе видят там "внесудебные казни", "насильственное перемещение населения", обеспокоены запретом "Меджлиса".

Также в НАТО недовольны тем, что Россия нарастила военную мощь в Крыму и усилилась в Черноморском регионе.