19 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
(2018) | Фото: zs74.ru

Для подготовки к ШОС и БРИКС. Депутаты одобрили поправки в областной бюджет

Депутаты комитета ЗСО по бюджету и налогам внесли изменения в бюджет Челябинской области на 2019 год и плановый период. Законопроект был внесен врио губернатора Алексеем Текслером, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

Согласно поправкам, предусматривается увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 30,9 млн рублей. Большая часть средств пойдет на достижение результатов по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости".

За счет перераспределения средства направят на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Так, 205 млн руб. пойдет на установку остановочных комплексов, 189,1 млн руб. направят на внедрение новых систем контроля на автодорогах и обслуживание комплексных постов автоматизированной системы метеорологического обеспечения, на капремонт фасадов административных зданий выделено 112 млн руб. Кроме того, 60,5 млн руб. предусмотрено на подготовку альтернативного маршрута к аэропорту "Баландино".

36 млн руб. направят на возмещение затрат субъектам по привлечению кредитов на реализацию инвестпроектов по строительству загородных кварталов "Президентская деревня", 35,4 млн руб. – на покупку музыкальных инструментов для выступлений симфонического оркестра Челябинской области и выставочного оборудования для проведения выставочных проектов.

Добавим, что с учетом поправок дефицит областного бюджета не изменился и составляет 15,5 млрд руб.

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Для подготовки к ШОС и БРИКС. Депутаты одобрили поправки в областной бюджет

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Теги: бюджет, поправки, ШОС, БРИКС,



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