США вычеркнули СССР из списка союзников во Второй мировой – на памятной монете оставили только три флага

В США выпустили юбилейную монету, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

На аверсе памятной монеты видны профили 33-го и 34-го президентов США – Гарри Трумэна и Дуайта Эйзенхаура. Примечательно, что на реверсе монеты запечатлены флаги не всех союзников, только США, Великобритании и Франции. Флага СССР нет, будто он и не участвовал в войне.

Как отмечает станция "Говорит Москва", в тексте описания тоже имеется ошибка: "После долгих четырёх лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу <…> Вспомните всех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвящённой 75-й годовщине победы во Второй мировой войне". Однако Вторая мировая длилась больше четырех лет – с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945-го.