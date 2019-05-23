США вычеркнули СССР из списка союзников во Второй мировой – на памятной монете оставили только три флага

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    брендовый пуховик женский здесь

Общество За рубежом
юбилейная монета (2019) | Фото:НТВ

США вычеркнули СССР из списка союзников во Второй мировой – на памятной монете оставили только три флага

В США выпустили юбилейную монету, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

На аверсе памятной монеты видны профили 33-го и 34-го президентов США – Гарри Трумэна и Дуайта Эйзенхаура. Примечательно, что на реверсе монеты запечатлены флаги не всех союзников, только США, Великобритании и Франции. Флага СССР нет, будто он и не участвовал в войне.

ÑŽÐ±Ð¸Ð»ÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð½ÐµÑ‚Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:ÐÐ¢Ð’

Как отмечает станция "Говорит Москва", в тексте описания тоже имеется ошибка: "После долгих четырёх лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу <…> Вспомните всех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвящённой 75-й годовщине победы во Второй мировой войне". Однако Вторая мировая длилась больше четырех лет – с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945-го.  

add_circle ОБСУДИТЬ (5)


Читать все комментарии (5)


Добавить комментарий:

США вычеркнули СССР из списка союзников во Второй мировой – на памятной монете оставили только три флага

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сша, ссср, вторая мировая война, союзники, памятная монета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети