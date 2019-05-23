19 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Известная спортсменка Ольга Котлярова ушла из екатеринбургской мэрии в департамент молодёжной политики

Известная спортсменка, чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Котлярова назначена заместителем директора департамента молодёжной политики Свердловской области. Ранее она покинула пост главы информационно-аналитического департамента Екатеринбурга. Об этом Котлярова сообщила у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я уверена, что у департамента начинается новая история - внутри очень сильного и системно работающего министерства, под руководством опытных управленцев. Постараюсь без пафоса кратко сказать: я очень рада, что меня пригласили в этот коллектив. Не без волнения приступаю к работе. Как только организационно погружусь в процессы, буду готова к диалогу со всеми заинтересованными в развитии молодежной политики людьми и организациями", - пишет Котлярова.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Котлярова - заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в эстафетном беге, многократная чемпионка и рекордсменка мира, чемпионка Европы.

Добавим, что департамент молодёжной политики реорганизовали после отставки другой спортсменки, Ольги Глацких, которая "прославилась" на всю страну своим заявлением о том, что государство ничего не должно молодежи и вообще "не просило рожать". После скандала она покинула пост главы молодежного департамента.

Ольга Глацких(2018)|Фото: Накануне.RU

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Известная спортсменка Ольга Котлярова ушла из екатеринбургской мэрии в департамент молодёжной политики

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Теги: Котлярова, мэрия, Екатеринбург, департамент молодёжной политики, глацких



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