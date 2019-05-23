Владелец косаток и белух из "китовой тюрьмы" не собирается выпускать животных на волю

Владелец приморских косаток и белух не собирается выпускать млекопитающих из "китовой тюрьмы".

Об этом гендиректор компании "Афалина" Алексей Решетов заявил в ходе судебных слушаний по иску зоозащитников в Южно-Сахалинске, передает "Интерфакс".

Он отметил, что животные принадлежат ему, и вопрос об их освобождении может подниматься только после лишения его права собственности.

Сегодня Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство представителей Росрыболовства о прекращении производства по иску зоозащитных организаций, требующих выпустить на волю косаток и белух из бухты Средняя в Приморском крае.

Также суд отклонил ходатайство о возвращении иска зоозащитникам компании-отловщика "Белый кит", передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни белух и косаток поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Животные содержатся в ужасных условиях в вольерах в бухте Средняя.

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто. Ранее эксперты команды исследователя океанов передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты.

В Минприроды отмечали, что косаток, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, необходимо выпустить до начала июля.