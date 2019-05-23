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химиотерапия, онкология, рак (2017) | Фото: evimeds.ru

Росздравнадзор выяснит причины гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже

Представители Росздравнадзора отправились в Воронеж для выяснения причин сбоя в работе аппарата лучевой терапии, из-за чего погибла пациентка онкодиспансера.
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Накануне в Воронеже прибор для лечения онкологических заболеваний насмерть раздавил женщину. По предварительным данным, у него сломался подъемный механизм. Известно, что аппарат был произведен в Чехии в 2006 году.

Как сообщили в Росздравнадзоре, в Воронеж уже направлена специальная передвижная лаборатория. Сотрудники ведомства должны будут выяснить, что стало причиной происшествия в больнице, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.

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Росздравнадзор выяснит причины гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже

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Теги: Воронеж, Росздравнадзор, расследование



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