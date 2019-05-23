19 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Глава Пуровского района Андрей Нестерук (2019) | Фото: zsyanao.ru

В ушедшем году Пуровский район посетили 4,7 тысячи туристов, в том числе 41 иностранец

На заседании заксобрания Ямала глава Пуровского района Андрей Нестерук рассказал о развитии муниципалитета. Речь зашла, в частности, о туризме. В прошлом году муниципалитет посетили тысячи туристов, среди которых были иностранцы, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В районе живёт 52 тыс. человек. В муниципалитете – положительный естественный прирост населения, растёт количество семей, где родились второй и последующие дети. Всего в Пуровском районе сейчас 1 тыс. 394 многодетные семьи. Работники топливно-энергетического сектора получают 117 тыс. руб., бюджетники – 64 тыс. руб.

80% площади района разбиты на лицензионные участки нефтяных компаний, работают 70 месторождений, в сфере ТЭК работают 26 тыс. человек, из них вахтовики – 6 тыс. На поддержку малого бизнеса в прошлом году направили 5 млн руб.

"Стараемся поддерживать диалог с бизнесом – крупные сети создают серьёзную конкуренцию местным магазинам", - сказал Нестерук.

Пуровский район карта(2019)|Фото: Яндекс-карты

В районе надо расселить 100 тыс. "квадратов" аварийного жилья. В прошлом году сдали шесть многоквартирных домов, в этом году валсти планируют сдать ещё столько же.

"В районе много старых домов. Снесено 40 аварийных многоквартирных домов, отремонтировано ещё 37", - сказал глава района.

Открытие моста через реку Пур, который усилит развитие района и округа, запланировано на 2021 г. К этому же году отремонтируют 74,5 км автодорог. В районе началось строительство четырёх детских садов. В 2018 г. район посетили 4 тыс. 715 туристов, в том числе 41 иностранец.

Мост через Пур(2018)|Фото: www.zsyanao.ru

Депутат Елена Кукушкина спросила о работе мусоросортировочного комплекса в Тарко-Сале, который, по её словам, "испытывал проблемы с кадрами и переработкой мусора".

"Регоператор приступил к работе, вопросы к нему", - сказал Нестерук.

Напомним, ранее в окружном парламенте прозвучала информация о развитии Салехарда, Лабытнанги, Приуральского района и Муравленко.

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В ушедшем году Пуровский район посетили 4,7 тысячи туристов, в том числе 41 иностранец

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Теги: туризм, Андрей Нестерук



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