"Взяли очередные обязательства с губернатора": Севастополь вновь в центре внимания федеральной власти

Примечательный диалог состоялся на встрече Владимира Путина с членами Правительства в Москве, где обсуждался широкий круг вопросов и задач. В центре внимания снова оказались проблемы города федерального значения Севастополь, при этом президент дал поручение докладчику – вице-премьеру Дмитрию Козаку – через пару месяцев доложить об исполнении федеральных целевых программ (ФЦП), передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявил Козак, курирующий по должности вопросы развития инфраструктуры в Крыму и Севастополе, в городе "есть проблемные вопросы со строительством инфекционной больницы и 9 других объектов" и они находятся в поле зрения Правительства. Козак, докладывая президенту, специально оговорился: "Там по каждому объекту есть свои объяснения, но это объяснения. На самом деле объективных причин, чтобы это не сделать, по моей оценке, нет. Мы этим занимаемся и по этой инфекционной больнице, но в исключение из действующих правил и бюджетных процедур принимались решения, чтобы ускорить это строительство, проектирование. Ничего не получилось".

В свою очередь Путин уточнил, что стало с деньгами, которые были выделены федеральным центром Севастополю и его властям на решение этих проблем? По словам Козака, деньги были возвращены в бюджет и перераспределены на другие программы. Владимир Путин поручил доложить ему через "пару месяцев" о ходе работ по ФЦП в Севастополе.

Ранее работа губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и членов его правительства неоднократно становилась предметом критики со стороны депутатов Законодательного собрания города, несколько раз парламентарии отказывались принимать бюджет как раз из-за нарушения, по их мнению, бюджетных и прочих процедур и неисполнения ФЦП.

На фоне взаимных обвинений части депутатского корпуса и членов команды Овсянникова в Севастополе действительно присутствует ряд проблем со строительством важнейших городских объектов инфраструктуры, включая очистные сооружения, больницы и другие социальные объекты. Тема отвратительного качества оказания медицинских услуг в Севастополе получила развитие и на недавно прошедшем медиафоруме "Общероссийского народного фронта", в ходе которого севастопольская журналистка рассказала Путину о несвоевременном оказании помощи онкобольным.