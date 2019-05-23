В Пермском крае появились три новых муниципальных образования

В Пермском крае созданы три новых муниципальных образования: Александровский, Березовский и Ординский муниципальные округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение о преобразовании трех территорий было принято сразу в двух чтениях на сегодняшнем заседании заксобрания Пермского края. С инициативой выступили земские собрания трех преобразованных районов.

В Александровский муниципальный округ вошли Александровское, Всеволодо-Вильвенское, Яйвинское городские поселения, а также Скопкортненское сельское поселение.

В Березовский муниципальный округ войдут сельские поселения Асовское, Березовское, Дубовское, Заборьинское, Кляповское, Переборское и Сосновское. В Ординский - Ашапское, Карьевское, Красноясыльское, Медянское, Ординское сельские поселения.