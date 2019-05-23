Saudi Aramco отказалась от участия в проектах НОВАТЭКа

Saudi Aramco отказалась входить в проект "Арктик СПГ 2" компании НОВАТЭК. Переговоры о покупке доли прекращены, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки.

Читайте также: Ямальский проект НОВАТЭКа получит бюджетное финансирование

Ранее речь шла о покупке до 30% проекта. Саудитов беспокоили потенциальные санкционные риски, кроме того, компанию не устроили условия, предложенные НОВАТЭКом.

Доля, на которую претендовала Saudi Aramco, получил Китай, НОВАТЭК уже подписал соглашения с рядом компаний об условиях вхождения в проект.

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.