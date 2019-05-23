У трети челябинцев в целом положительное впечатление от врио губернатора, но большая часть пока не определилась

Специалисты челябинского филиала РАНХиГС провели опрос, выясняя впечатление, которое произвел на горожан назначенный в марте врио губернатора Алексей Текслер. Как отмечают социологи, данные опроса в общем-то ожидаемы – 33,1% респондентов заявили о "положительном" восприятии нового руководителя, в то же время 38,1% говорят о том, что пока у них не сформировалось ясного впечатления от назначенца, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснили в филиале челябинского вуза, опрос проводился в Челябинске в середине апреля, всего было опрошено 700 человек. Социологи лаборатории прикладной политологии отмечают, что лишь на 3,7% опрошенных назначение Текслера врио губернатора Челябинской области вызвало негативные чувства, что в принципе находится в зоне статистической погрешности. Положительное впечатление новый руководитель вызвал у 33,1%, но еще больше неопределившихся – 38,1%.

положительное 33,1 нейтральное 14,4 отрицательное 3,7 пока не сформировалось впечатление 38,1 затрудняюсь ответить 10,6

Напомним, что 8 сентября 2019 года южноуральцам предстоит избрать губернатора на выборах, Алексей Текслер ранее заявлял о своем желании участвовать в выборах как самовыдвиженец.