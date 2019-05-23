В ДНР соучастник убийства Гиви приговорен к 12 годам

Житель ДНР, причастный к покушению на командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви), приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

Как сообщается на сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, Дмитрий Батрак с 2016 года осуществлял фото- и видеосъемку административных зданий Донецка.

Кроме того, он собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники народной милиции ДНР. Собранные данные Батрак с помощью мессенджеров передавал в СБУ.

Также осужденный по заданию СБУ купил сим-карты, которые использовались при организации покушения на Гиви.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР погиб в результате террористического акта 8 февраля 2017 года. Спустя два дня свою причастность к убийству Гиви подтвердил замминистра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

В апреле 2017 года Министерство госбезопасности Донецкой народной республики назвало имя заказчика убийства Арсена Павлова и Михаила Толстых: по данным МГБ, им является Алексей Петров, глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Также в Министерстве госбезопасности утверждали, что уже бывший президент страны Петр Порошенко "лично санкционирует убийства граждан ДНР".