В Зауралье пограничники сняли с поезда 15-летнего узбека, находившегося в федеральном розыске

В зауральском городе Петухово пограничники ФСБ сняли с поезда 15-летнего гражданина Узбекистана, который был в федеральном розске.

Подросток ехал из Ташкента в Екатеринбург, а в розыске находился по статье "грабеж", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Целый год нарушитель скрывался за границей, и вот решил вновь приехать в Россию. Сейчас он задержан, ему грозит до 7 лет тюрьмы.