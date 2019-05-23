На Среднем Урале взорвался баллон с пропаном: ожоги получили пятеро подростков

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2005) | Фото: www.ufacity.info

На Среднем Урале взорвался баллон с пропаном: ожоги получили пятеро подростков

На Среднем Урале взорвался баллон с пропаном, пятеро подростков получили ожоги. Свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 22 мая: в одном из гаражных боксов на улице Февральская поселка Малышева в Асбесте произошел взрыв баллона с пропаном. В результате пострадали пятеро мальчиков 2002 и 2003 годов рождения. Они самостоятельно обратились в больницу, где им диагностировали термические ожоги лица, кистей и волосистой части головы.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе эффективности профилактических мероприятий, в особенности в преддверии летних каникул. Также будут запрошены данные из учреждения здравоохранения о полученных травмах для установления степени тяжести вреда здоровью", - отметили в надзорном ведомстве.

Проверку также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все произошло из-за того, что подростки решили "подсветить" себе в темном помещении спичками, и негерметичность находившегося в гараже баллона моментально дала о себе знать. В ведомстве установят, в полной ли мере законные представители этих детей осуществляли за ними контроль. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале взорвался баллон с пропаном: ожоги получили пятеро подростков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: баллон, пропан, взрыв, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети