На Среднем Урале взорвался баллон с пропаном: ожоги получили пятеро подростков

На Среднем Урале взорвался баллон с пропаном, пятеро подростков получили ожоги. Свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 22 мая: в одном из гаражных боксов на улице Февральская поселка Малышева в Асбесте произошел взрыв баллона с пропаном. В результате пострадали пятеро мальчиков 2002 и 2003 годов рождения. Они самостоятельно обратились в больницу, где им диагностировали термические ожоги лица, кистей и волосистой части головы.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе эффективности профилактических мероприятий, в особенности в преддверии летних каникул. Также будут запрошены данные из учреждения здравоохранения о полученных травмах для установления степени тяжести вреда здоровью", - отметили в надзорном ведомстве.

Проверку также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все произошло из-за того, что подростки решили "подсветить" себе в темном помещении спичками, и негерметичность находившегося в гараже баллона моментально дала о себе знать. В ведомстве установят, в полной ли мере законные представители этих детей осуществляли за ними контроль. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.