СМИ: Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ, купив кипрскую Vikay Industrial Limited, эта компания контролировала 80% завода.

Данные содержатся в выписке из кипрского реестра компаний, сообщает РБК. Ранее активом на паритетных началах владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Владимир Калашников. Сбербанк был владельцем золотой акции.

Оставшиеся 20% Антипинского НПЗ принадлежат адвокату Николаю Егорову, однокурснику президента Владимира Путина.

АНПЗ, напомним, вошел в процедуру банкротства. Юристы отмечают, что вступление во владение акциями может быть логично, если Сбербанк планирует сохранить бизнес, если банк нацелился на продажу завода, банкротство может использоваться как инструмент для введения временного моратория на выплаты кредиторам и поставщикам.

Ранее об интересе к активу заявил ЛУКОЙЛ, однако компания рассматривает покупку завода только в том случае, если АНПЗ избавится от долгов.