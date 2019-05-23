19 Сентября 2020
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пенсионное удостоверение, деньги (2016) | Фото: vsluh.ru

Выплаты пенсионерам превысят поступления в НПФ в 2025 году

Из-за моратория на пенсионные накопления в 2025 г. выплаты накопительной пенсии начнут превышать поступления в НПФ, рассказала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Никаких проблем для пенсионеров это не повлечет, заявила глава ЦБ в интервью "Известиям".
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"Мы следим за ликвидностью и срочностью активов, и когда придет время больших выплат, фонды справятся со своими обязательствами", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что ЦБ по-прежнему выступает за введение системы индивидуального пенсионного капитала.

"У нас есть обоснованная уверенность, что эта система позволит увеличить пенсии будущим пенсионерам. Она ориентирована прежде всего на людей, которые начинают свою трудовую деятельность", - сказала она, добавив, что от Правительства зависит, когда начнется обсуждение инициативы.

Ранее участники апрельской конференции в Высшей школе экономики отмечали, что власти могут инициировать второе повышение пенсионного возраста после 2028 г.

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Выплаты пенсионерам превысят поступления в НПФ в 2025 году

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Теги: Эльвира Набиуллина, Центробанк, пенсии, накопительная пенсия,



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