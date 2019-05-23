В Тверской области 11 учеников частной православной гимназии госпитализированы с отравлением

ЧП произошло в "одном из общеобразовательных учреждений города Торопец". Российские СМИ сообщают, что речь идет о частной православной гимназии. 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы в медучреждение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, сейчас начата доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты, а также представители управления Роспотребнадзора.

"По предварительным данным, состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в следственном управлении.