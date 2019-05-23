Госдума рассмотрела законопроект: российским дольщикам помогут через фонды

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предусматривает передачу премий страховыми компаниями по договорам страхования ответственности застройщиков перед дольщиками или платы по договору поручительства банками в "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства".

Фонд был зарегистрирован в октябре 2017 года в форме публично-правовой компании. Сегодня застройщики обязаны перечислять взносы в размере 1,2% от договора долевого участия по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров. В настоящее время по объектам, продажи в которых были открыты до начала работы фонда, застройщики продолжают отчислять средства в страховые компании.

Как предполагает законопроект, после вступления в силу документа страховщик или банк должен перечислить на счет фонда часть страховой премии или оплаты по действующим договорам страхования или поручительства. Объем перечисленных средств должен быть равен не менее 99% от полученной при заключении договора страховой премии или платы по договору поручительства.

После передачи части этих средств ответственность перед клиентами несет фонд. Неисполнение обязанности по передаче средств является нарушением законодательства и основанием для применения мер Центробанка к этой страховой компании или банку, сообщает "Интерфакс".