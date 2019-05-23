Одну из улиц Екатеринбурга перекроют на три дня

Энергетики Екатеринбурга на три дня перекроют движение транспорта на участке улицы Колмогорова.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, специалисты "ЭнергоСтройСервис" 25 мая ограничат движение по улице Колмогорова на отрезке от улицы Одинарки до улицы Машинистов в микрорайоне Заречном.

Перекрытие движения связано с прокладкой кабеля вдоль оси улицы Колмогорова. Для этого понадобится три дня. Все это время автомобилистам придется объезжать зону проведения работ по соседним улицам Готвальда и Машинистов.