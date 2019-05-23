Администрация Екатеринбурга получила около 6 тыс. предложений о месте строительства храма

В мэрию Екатеринбурга за двое суток поступило 5 тыс. 950 обращений жителей города с предложениями о возможных площадках для строительства храма Святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную мэрии.

По результатам сбора заявок состоится голосование, на котором жители Екатеринбурга смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.

Как сообщалось ранее, глава Свердловской области Евгений Куйвашев предлагает мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому не включать площадку у драмтеатра в перечень возможных для строительства собора Святой Екатерины. "ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным", - цитирует глава региона данные опроса.

Тем временем, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ничего не решит – городские власти будут проводить свой опрос, который решит судьбу сквера у драматического театра.