ОКБ: россияне стали реже брать потребкредиты

Рост объема потребительского кредитования за первые четыре месяца текущего года составил 27% против 60-процентного роста за январь-апрель 2019 года.

Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). За январь - апрель было выдано 1,4 трлн руб. наличных кредитов против 1,1 трлн руб. в 2018 году. При этом средний размер кредита наличными вырос на 7% и составил 273,3 тыс. руб., сообщает ТАСС.

В апреле сообщалось о том, что средний размер выданных потребительских кредитов в России в первом квартале 2019 года вырос на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня эта сума составляет 170,3 тыс. руб. Как говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй, самый большой средний размер кредита, среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов, был отмечен в Москве - 405,9 тыс. руб.

Также среди лидеров по сумме среднего кредита - Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Ленинградская область.

Наименьшие средние суммы кредита выдавались в Алтайском крае, Удмуртии, Кемеровской области, Башкирии и Оренбургской области.