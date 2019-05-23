Внедрение биометрии для банков предложено продлить на год

Банк России предлагает продлить внедрение биометрии для банков с лицензией до конца 2020 года.

Об этом заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. По первоначальным планам предполагалось, что такой сервис должен предоставляться во всех отделениях банков до конца 2019 года. Инициатива призвана создать удобства клиентам и позволит пользоваться финансовыми услугами "на расстоянии", сообщает "Российская газета".

Напомним, 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон №482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (о биометрической базе данных – авт.), созданный, как сказано в пояснительной записке, "для поддержания стабильности банковской системы". Для этого под предлогом удобства для вкладчиков ("можно работать со счётом, не выходя из дома") в России создаётся единая база биометрических данных.

Сдать свои отпечатки пальцев, фото лица и слепок голоса поначалу обяжут всех, у кого есть счёт в банке (зарплата, пенсия, стипендия). Владеть базой будет единолично Центробанк, оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая включит в себя ранее созданную Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), стал "Ростелеком".

Биометрия – уникальная информация, дающая доступ к человеку – с обществом новшество не обсуждалось, возможность отказа для населения не предусматривалась.

Напомним, в Китае правительство вводит основанную на биометрии систему социального кредита, когда на основании слежки за гражданином выстраивается его социальный рейтинг, среди слагаемых которого – социальная активность, "правильное поведение", лояльность властям. А для попавших в черный список закрывается любая возможность получения работы, кредита, переезда и даже общения с соседями.

Во всем мире биометрия даёт неограниченные возможности для контроля граждан и искушает созданием неограниченной власти над ними – кто и как станет распоряжаться в России всей полнотой информации о конкретном человеке?