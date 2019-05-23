В апреле российская промышленность показала максимум за два года

Рост российской промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом выражении – с мартовских 1,2%.

Такие данные сообщили в Росстате. Это максимум с мая 2017 года, когда производство увеличилось на 6,9% в годовом сопоставлении, и в разы выше консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков, которые заявляли о двух процентах. Ускорились или перешли к росту все укрупненные отрасли: добыча полезных ископаемых – до 6% в годовом сопоставлении (месяц назад 4,3%), обрабатывающие производства – до 4,7% (0,3%), выпуск в энергетике увеличился на 1% после снижения на 1,5%, сообщают "Ведомости".

Тем временем в апреле сообщалось о том, что рост промышленного производства в России в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении, сообщил Росстат. При этом еще в феврале динамика была куда выше - 4,1%. В сравнении с февралем снизились показатели обрабатывающих отраслей и предприятий, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. В Министерстве экономического развития РФ пояснили, что вклад в снижение годовых темпов роста внесла добыча полезных ископаемых из-за сокращения производства нефти в соответствии с обязательствами, принятыми Россией в рамках ОПЕК+.

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития в 2019 г. рост промышленного производства в текущем году ожидается на уровне 2,3%.