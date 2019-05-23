Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в РФ

На российском рынке труда отмечается тренд на снижение безработицы.

Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. "Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остаётся достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой мы считаем по методологии международной, составил 4,8%, по году, если брать, в предыдущие годы, 2012—2015, этот показатель составлял 5,2—5,5%", — сказал глава министерства.

По его словам, подобная динамика наблюдается и в I квартале 2019 года. Так, в марте безработица была на уровне 4,7%, а в этом же месяце в прошлом году — 5%.

"То есть этот тренд на снижение безработицы, он продолжается", — считает министр, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в 2018 году в России достигнуты самые низкие показатели безработицы, за 11 месяцев прошлого года ее общий уровень составил 4,8%. Об этом в ходе панельной дискуссии Гайдаровского форума-2019 заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

С января по ноябрь 2018 года численность безработных сократилась до 3,7 млн человек. Численность занятых в экономике страны, напротив, увеличилась на 400 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72,6 млн человек.