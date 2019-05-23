Сбербанк будет раздавать деньги по СМС

Сбербанк тестирует услугу, которая позволит снимать деньги в банкомате без открытия банковского счета.

Для получения наличных необходимо будет лишь ввести код перевода из СМС. Перевод называется "До востребования". Его можно будет отправить через "Сбербанк Онлайн". Получить перевод можно в банкомате, а также в отделении банка при наличии документа, удостоверяющего личность, и контрольного номера перевода, который получателю должен предоставить сам отправитель.

Минимальная сумма для такого перевода - 100 рублей. При этом суммы должны быть кратные 100, 500, 1000 руб. Комиссия при таких переводах составляет 1,5% от суммы, минимум - 30 рублей, максимум - 1 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в скором времени у Сбербанка появится новая услуга "Покупка с выдачей", которая позволит снимать наличные на кассе магазина.

При этом будет необходимо оплатить покупки картой банка. "Покупка с выдачей" станет доступна предстоящим летом. С июля услуга будет доступна в малых и средних магазинах, а с сентября — в крупных торговых сетях. С карты Сбербанка можно будет снять до 5 тыс. руб. за одну операцию.

В начале 2018 года сообщалось о том, что российские банки и международные платежные системы рассматривают возможность внедрения новой технологии, которая позволит клиентам снимать наличные со своих карт на кассах в магазинах. Для этого будут использоваться POS-терминалы, через которые сейчас покупатели оплачивают покупки безналом.