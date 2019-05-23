19 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Порошенко, грустный, плачет (2016) | Фото:

Порошенко прокомментировал уголовные преследования против него

Экс-президент Украины Петр Порошенко объяснил уголовные расследования, которые ведутся в отношении него, началом избирательной кампании в парламент.

По мнению политика, дело, касающееся действий украинских властей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года — это атака на армию страны, которая пострадала из-за провокации со стороны Москвы.

"Сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины. Хочу настоять, что я готов отвечать за это и мы этого не позволим сделать", — сказал олигарх.

"Уголовное дело по Томосу — это атака на веру, уголовное дело по закону о языке — это атака на язык. Все четко по программе, но ничего у них не выйдет", — сказал бывший президент. Он отметил, что считает все свои решения на посту главы государства верными и правильными для страны, и потому готов отвечать на обвинения, сообщает Lenta.ru.

22 мая стало известно о том, что специальная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту преступной деятельности служебных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины. Фигурантом дела является, в частности, экс-президент Петр Порошенко. Такое решение было принято после допроса экс-депутата Рады Дмитрия Крючкова.

Эти преступные действия координировались Порошенко и его партнером депутатом Рады Игорем Кононенко. Ущерб превысил 6 млрд гривен.

Как сообщало Накануне.RU, против Порошенко также было возбуждено уголовное дело из-за провокации в Керченском проливе. Речь идет о провокации 25 ноября 2018 года, когда группа украинских военных кораблей была направлена для прохода в Азовское море без согласования с Россией. Портнов считает, что тем самым Петр Порошенко преследовал цель ввести военное положение на два месяца, чтобы перенести президентские выборы. Под давлением Запада оно было сокращено до одного месяца, и предвыборная кампания началась вовремя.

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Порошенко прокомментировал уголовные преследования против него

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Теги: Украина, Петр Порошенко, уголовные дела



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Ранее 27.05.2019 16:45 Мск Против Порошенко возбуждено еще одно уголовное дело

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