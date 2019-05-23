ЦБ высказался за запрет билетов "банка приколов"

Банк России обсуждает возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.

Сегодня пачку пятитысячных банкнот "банка приколов", которые используются не только для розыгрышей, можно купить за 50 руб. Так, злоумышленники подменяют россиянам настоящие пятитысячные купюры, сообщает Российская газета".

Мошенники избегают ответственности благодаря надписи мелким шрифтом: "не является средством платежа", на которую многие не обращают никакого внимания.

Ранее представители ЦБ неоднократно говорил о вбросах фальшивок в приемные устройства, беспокоясь, что некоторые из них слабо защищены. Такие случаи чаще всего фиксируются в терминалах, реже - в банкоматах.

Напомним, в конце 2018 года в Иркутской области двое жителей Усть-Илимска получили два года лишения свободы условно за то, что обманули Сбербанк почти на 500 тыс. руб.

В марте молодой человек и девушка купили в магазине банкноту "Банка приколов" номиналом 5 тыс. руб., и попробовали внести ее на счет карты через банкомат. Аппарат принял купюру и перечислил на счет карты данную сумму. После этого пара несколько раз повторила операцию.