19 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

Названа возможная причина автоаварии с россиянами в Италии

Итальянские власти допускают, что автоавария с туристическим автобусом могла произойти из-за того, что водитель транспортного средства потерял контроль над управлением.

"Могло быть и хуже, растительность смягчила падение автобуса", - сообщил представитель отделения дорожной полиции области Тоскана Паоло Мария Помпонио.

В настоящее время 35-летнего шофера допрашивают следователи. Тест на наличие алкоголя в его крови показал отрицательный результат, сообщает ТАСС.

В результате ДТП в районе города Сиена погибла россиянка, которая сопровождала туристическую группу. Еще 19 граждан РФ получили травмы и были госпитализированы. Всего в автобусе ехали на экскурсию 55 русскоговорящих туристов из бывших советских республик, а также Румынии и Израиля.

Известно, что все туристы приобрели туры в разных компаниях. В настоящее время выясняется, кто являлся организатором поездки. По предварительным данным, автобус принадлежал итальянскому оператору "Европа-вояж".

(2019)|Фото: sienafree.it

Как сообщалось ранее, первыми на помощь туристам пришли три лесоруба, которые работали рядом с тем местом, где упал автобус, пробив придорожное ограждение. Именно они оперативно вызвали пожарных и полицию, и оказали первую помощь пострадавшим.

По имеющимся данным, авария произошла на опасном участке шоссе: год назад, 19 мая на этом же участки с шоссе вылетел и тоже перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Турин - Триест. В результате того ЧП 26 человек получили ранения.

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Названа возможная причина автоаварии с россиянами в Италии

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Теги: Италия, ДТП, россияне, автобус



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