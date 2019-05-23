Китайские СМИ: при производстве Су-57 потребуются материалы из КНР

России для массового производства истребителей могут понадобиться китайские материалы. В заметке, опубликованной изданием "Синьлан цзюньши", сообщается о том, что в серийном производстве Су-57 существует ряд проблем. Основная из них – санкции Запада, делающие невозможным импорт композитных материалов, в том числе углеродного волокна.

Эти материалы широко используются в истребителях пятого поколения, например американский F-22 состоит из них на 22%, а F-35 на 35%. Соответственно, и для Су-57 потребуется большое количество углеродного волокна. В 2015 г. РФ импортировала такое волокно HF30-30K из КНР, которое, судя по открытым источникам компании "Хэншэн" из провинции Цзянсу, является копией волокна Т-300. В развитых странах, например. в Японии, уже началось производство материала Т-1000. Китайские предприятия готовы произвести порядка ста тонн Т-1000 в текущем году.

Если Россия не сможет осуществить рывок в производстве углеродных волокон, для Су-57 придётся увеличить долю используемого металла, что скажется на весе и характеристиках истребителя. Таким образом, не исключено, что придётся импортировать высококачественное углеводородное волокно из КНР.

Хотя Китай и налаживает производство Т-1000, этот материал в первую очередь будет использоваться для собственных нужд, например, для производства истребителя "Цзянь-20" и ракет нового поколения.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин поручил закупить для нужд воздушно-космических сил 76 истребителей Су-57, которыми планируется полностью переоснастить три авиационных полка.