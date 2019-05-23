Глава Южного Урала выступил с инициативой выделять гранты для поддержки домов дружбы народов

Глава Челябинской области Алексей Текслер в ходе совещания в уральском полпредстве с участием заместителя руководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, посвященного межнациональным отношениям, предложил государству активнее вкладывать средства в поддержку некоммерческих организаций (НКО), а также выделять гранты для поддержки домов дружбы (домов народов), передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своем выступлении Текслер отметил, что Челябинская область – многоконфессиональный регион, и субсидии из регионального бюджета социально-ориентированным НКО, специализирующимся на межнациональных отношениях, носили адресный характер. Причём, деньги были направлены как на новые, так и ставшие традиционными мероприятия, которые проводят эти организации.

Далее его обращение было адресовано в первую очередь руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову (который впоследствии идею поддержал, сказав, что она заслуживает внимания).

"Есть предложение для Игоря Вячеславовича [Баринова] организовать федеральный конкурс для выявления лучших организаций, предоставляя им существенные гранты", - сказал Текслер, отметив, что в текущем году по линии регионального министерства социальных отношений сумма на поддержку НКО увеличена, но всё-таки 15 млн руб. – это "незначительный объём".

По его словам, общественные организации региона и дальше будет участвовать в национально-культурных конкурсах, чтобы получить поддержку от государства.

Участник совещания, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в комментарии для Накануне.RU положительно оценила инициативу Текслера: "Я думаю, это будет работать, и это направление сейчас расширяется, передавать [эту работу] только на подведомственные учреждения неправильно. Необходимо постоянно что-то новое придумывать и защищать, и проектная деятельность - это хорошее дело. Москва три год подряд не дает гранты мэра Москва межнацу, потому что нет интересных проектов, только хороводы, песни, пляски. А конкуренция стимулировала бы дома дружбы внедрять новые форматы работы".

По ее словам, в сфере укрепления межнационального согласия "нужно дело, и на производство этих дел и нужны такие деньги".

Отметим, что предложение руководителя Челябинской области отчасти нашло отражение в итоговом протоколе совещания. Документ предполагает изучить состояние домов дружбы (домов народов) в городах - административных центрах регионов, при необходимости их отремонтировать или пополнить материальную базу. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о повышении эффективности использования инфраструктуры для поддержки и стимулирования деятельности НКО и межнациональных общественных объединений.