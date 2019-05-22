Оппозиция готовится использовать выдуманные протесты градозащитников в игре против Смольного

Главным информационным событием мая в политической повестке Санкт-Петербурге стал наркоскандал с участием депутата Заксобрания Максима Резника. Парламентария заподозрили в наркозависимости во время первомайского шествия,на котором он вел себя неадекватно. Затем в прессу попало видео, на кадрах которого резник курит, предположительно, «косяк с травкой».

Отметим, что коллега Резника – лидер фракции партии «Яблоко» Борис Вишневский в грубой форме отказался комментировать поведение своего соратника. Однако, за этим громким скандалом представители оппозиционного лагеря в ЗакСе не забыли о своем основном виде деятельности – противостоянии с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. В ближайшее время можно ожидать активизацию лидеров оппозиции, как предполагают эксперты, посвященные в детали питерской политической кухни, под предлогом рассмотрения градостроительных вопросов и подачи исков в суд.

15 мая Александр Беглов представил депутатам Законодательного собрания свою концепцию развития Санкт-Петербурга, однако Вишневскому это показалась неинтересным, и он поднял вопрос о якобы необоснованных задержаниях во время первомайской демонстрации. В ответ на предложение Беглова быть взаимно вежливыми и учиться демократии, лидер фракции «Яблоко» разразился несколькими гневными статьями в прессе.

Так называемый «Комитет защиты Петербурга» составил открытое письмо в защиту Резника, которое подписали Вишневский и ряд представителей организации беглого олигарха Михаила Ходорковского - «Открытая Россия».

Давно известно, что одним из любимых у российской оппозиции поводов для проявления своей активности является защита зеленых насаждений. На этой теме уже успели попиариться все противники власти, начиная от Навального и заканчивая Вишневским. В Екатеринбурге именно либералы стали самыми активными сторонниками "скверных" дел, их не устроило строительство собора в сквере, в Петербурге они избрали ту же самую тактику и начали пикеты против возведения храма в Южно-Приморском парке. На 27 мая назначен несогласованный митинг, тем самым, оппозицией искусственно нагнетается в городе протестная активность.

У оппозиционеров ЗакСа большой опыт в создании искусственных преград для реализации масштабных проектов. Как утверждает руководитель девелоперской компании «Воин-В» Олег Глущенко, Резник с Вишневским под предлогом градозащиты даже якобы вымогали деньги у строителей. Лидер фракции партии «Яблоко» в питерском парламенте Вишневский включил «исправление градозащитных ошибок» в свою избирательную программу. Бориса Лазаревича не устраивает небоскреб «Лахта-центр» и то, что на реставрацию Феодоровского городка в Пушкине тратятся бюджетные средства.

Как известно, в северной столице достаточное число парков, садов и скверов, а это значит, что у представителей оппозиции есть еще множество возможностей для демонстрации своей псевдоактивности и набора политических баллов перед выборами.

Таким образом, противостояние с Александром Бегловым оппозиция попытается перевести в судебную плоскость, направляя все новые иски к администрации города. Более всего в этом заинтересован Борис Вишневский, который строчит депутатские запросы по поводу строительства любого крупного объекта в Петербурге.

Немало недовольных действиями Беглова и из числа бывших чиновников Смольного, которые вполне могут присоединиться к оппозиционному лагерю. Например, речь может идти о бывшем вице-губернаторе Игоре Албине, ранее курировавшим строительную сферу. Как известно, российские либералы не в состоянии объединиться вокруг позитивной идеи, зато они готовы дружить против кого-нибудь на выборах. Но вряд ли такой союз будет долгосрочным.